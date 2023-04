Concert à la Rockhal: Omah Lay livre un set dépouillé mais entêtant

Jeudi soir, Omah Lay est venu poser sa voix feutrée dans le club de la Rockhal. Stanley Omah Didia, de son vrai nom, a percé récemment, en 2020, mais compte déjà une collaboration avec Justin Bieber («Attention»). Le jeune Nigérian est une composante essentielle de la nouvelle vague de fusion débordant d'Afrique de l'Ouest. Ses textes sont d'une grande vulnérabilité, ses beats très élégants et ses clips magnifiques.

Alors, le dépouillement du set-up de jeudi était un peu surprenant. La scénographie se limitant à quelques spots colorés. Et seul, le garçon, sur la route pour son "Boy alone tour", n'est pas loin de l'être, lui qui vocalise sur les sons générés par un unique dj, devant un public qui aurait pu être plus fourni.