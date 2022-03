Omar el-Béchir poursuivi pour crimes contre l'humanité

La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé mercredi avoir délivré un mandat d'arrêt contre le président soudanais pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour.

M. Moreno-Ocampo avait demandé le 14 juillet 2008 un mandat d'arrêt contre Omar el-Béchir, 65 ans, à la tête du plus grand pays d'Afrique depuis 1989. Dans sa requête à la Cour, le procureur avait estimé que le président du Soudan était pénalement responsable du génocide des ethnies four, masalit et zaghawa. M. Moreno-Ocampo a accusé également Omar el-Béchir d'être responsable de meurtres, d'extermination, du transfert forcé de population, de tortures et viols, de crimes contre l'humanité, ainsi que de pillages et d'attaques et de crimes de guerre, commis depuis mars 2003.