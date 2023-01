France : «Il n'est plus dans ma vie»: Omar Sy se confie sur sa relation avec Fred Testot

«Je suis parti un an aux États-Unis, rappelle Omar Sy. On est passé d’un moment où on se voyait tous les jours, parce qu’on travaillait ensemble, parce que c’était mon binôme, on écrivait, on tournait, on montait ensemble. On était tous les jours ensemble. Quand je suis parti aux États-Unis, on a passé un an sans se voir (...) La vie a fait que, petit à petit, ça s’est effrité. Le changement de statut de l’un et de l’autre a fait que le temps nous a un peu usés, cette distance a eu raison de nous».