Covid au Luxembourg : «Omicron, c'est une nuit de fièvre et c'est tout»

LUXEMBOURG - Disponible depuis le 23 décembre dernier, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans déchaîne les passions au Grand-Duché.

Ouverte depuis le 23 décembre dernier dans trois centres (Hall Victor-Hugo au Limpertsberg, Esch-Belval et Ettelbruck), la vaccination des 5-11 ans suscite des réactions très controversées de la part des parents. Rappelons que le ministère et la Direction de la santé la recommandent, en priorité pour les enfants vulnérables et/ou en contact avec les personnes vulnérables. C'est le vaccin Pfizer qui est utilisé, avec une dose pédiatrique, soit un tiers de celle administrée aux adultes.

Cette recommandation, émise après avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI), divise les parents interrogés par L'essentiel. «Je refuse de faire vacciner ma fille, explique Solange*. Je ne vois pas pourquoi je devrais lui faire subir ça alors que certains adultes se permettent de refuser le vaccin». «Il faudra d'abord me passer sur le corps! s'insurge Estelle. Ne touchez pas à nos enfants».

«Au départ, j'étais pour mais ma fille a été vaccinée et a fait une réaction... Donc au final, je suis contre, laissons faire les anticorps», témoigne Louise. «Chacun fait comme il veut, du moment qu'il n'impose pas son choix aux autres. Mais Omicron, c'est une nuit de fièvre et c'est tout», observe de son côté Chiara. Opposée elle aussi à la vaccination des enfants, Patricia tente de se justifier: «Mes quatre enfants ont eu le Covid, leur fièvre n'a même pas duré 24 heures. Ils ont fait une bonne nuit et le lendemain, c'était terminé».