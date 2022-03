Ligue 2 : Omotoyossi ne veut plus jouer pour le FC Metz

Metz accueille Caen, lundi soir, sans son attaquant Omotoyossi, qui n'est toujours pas revenu de la CAN et qui a déclaré ne plus vouloir jouer pour le club lorrain.

«Nous allons récupérer Omotoyossi après la CAN», déclaraient, il y a quelques jours encore, les dirigeants messins pour rassurer leurs supporters après les départs de Cissé et N'Diaye. C'était mal connaître l'attaquant béninois. «Je veux quittter le FC Metz le plus rapidement possible. C'était un véritable désastre de venir ici», a ainsi déclaré cette semaine Razak Omotoyossi dans la presse africaine.

Peu motivé pour jouer en Lorraine en début de saison, l'attaquant semble cette fois bien décidé à ne plus revenir à Metz, où il était attendu la semaine dernière à l'entraînement. Le joueur n'aurait d'ailleurs pas encore quitté l'Afrique. «Ce n'est pas facile pour moi de jouer seulement 20 ou 30 minutes en fin de match», affirme-t-il.

Effectivement très peu utilisé par Pouliquen, Omotoyossi, qui n'a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison, ne manque cependant pas d'ambition. «Je veux jouer dans un plus grand club et j'espère que cela arrivera avant la fin de ce mois», a-t-il ajouté. Oubliant de préciser qu'il lui reste encore deux ans et demi de contrat à Metz.

Face à Caen, leader de L2, le FC Metz devra donc faire sans Omotoyossi. Et pour le reste de la saison?