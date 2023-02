Au Luxembourg: «On a appris à ne pas croire tout ce qui est sur Internet»

«La dernière fois qu’on était au DigiRallye, on a appris des astuces pour repérer les fakenews et ne pas toujours croire ce que l’on voit sur Internet», relataient hier au Forum Geesseknäppchen, Julian, 10 ans, Dominik, 11, et Filipa, 12. La journée, organisée par la plateforme BeeSecure, est destinée aux enfants des maisons relais. Mais les adultes aussi apprennent des trucs. «Je sais maintenant à quoi il faut prendre garde quand on crée une adresse mail», sourit Danièle, 52 ans, l'une des éducatrices, qui, comme les enfants qu'elle accompagne, n'en est pas à son premier DigiRallye.