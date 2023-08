On a assisté au concert de «gladiateur» de Travis Scott

À grand renfort de marketing – le spectacle a été livestreamé pour 15 dollars et des t-shirts (très cheap) étaient vendus 55 euros l’unité – mais surtout porté par un désir inconditionnel d’inscrire son nom dans la postérité des plus grandes civilisations.

Du délire mégalo au grand spectacle, il n’y a qu’un pas que le rappeur de 32 ans, galbé comme un gladiateur, a franchi tel Russel «Maximus» Crowe dans le chef d’œuvre de Ridley Scott. Devant 60 000 spectateurs, dont certains ont attendu plus de 10 heures pour avoir la meilleure place possible, l’artiste phare du moment a illuminé de sa présence un décor d’apocalypse en enchaînant les premiers titres de son nouvel album, mais surtout en gagnant la grande bataille via un coup de force.