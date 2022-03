Examens au Luxembourg : «On a comme une boule de nerfs dans l’estomac»

PETANGE - Les candidats du bac s’apprêtent à débuter leur session d’examens, ce lundi matin. «L'essentiel» est allé à leur rencontre.

«J’ai tellement étudié que mes parents me prenaient pour un fou. Je me sens très nerveux mais je sens que ça va bien se passer», raconte, Carlos, 19 ans, ce lundi matin au Lycée Technique Mathias Adam à Pétange, jour de début des épreuves du bac. Au LTMA, les lycéens vont commencer par les matières de mathématiques et d’économie politique.