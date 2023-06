Communales au Luxembourg : «On a la plus petite commune, mais le plus grand bureau de vote»

1 / 7 11.06 À Saeul, plus petite commune du Luxembourg avec un peu moins de 1000 habitants répartis sur cinq villages, les élections communales, ça compte. Nicolas Martin/L'essentiel Avant même l'ouverture à 8h, une petite file d'attente s'est formée devant la salle des fêtes. Nicolas Martin/L'essentiel Nicolas Martin/L'essentiel

Quatorze candidats (sans étiquette), sept conseillers à élire pour 602 électeurs inscrits. À Saeul, plus petite commune du Luxembourg avec un peu moins de 1000 habitants répartis sur cinq villages, les élections communales, ça compte.

Ainsi, dans cette commune de l'ouest du pays, dans le canton de Redange, non loin de la frontière belge, plus de 2% des électeurs sont aussi candidats! «En 2017, ils étaient huit pour sept places, décrit le président du bureau Raoul Schmit. Quatorze c'est énorme. Félicitations aux gens qui ont eu le courage de se porter candidat. Car on a une chance sur deux d'avoir une réponse négative. Un bémol, «seules trois femmes sont en lice».

«On a la plus petite commune» À la salle des fêtes de Saeul, plus petite commune du Grand-Duché, c’était le grand défilé dimanche pour les communales. (Video: Nicolas Martin/L’essentiel)

Avant même l'ouverture à 8h, une petite file d'attente s'est formée devant la salle des fêtes. Mais au fil de la matinée, la plupart des électeurs ont pu voter en moins de cinq minutes. «Nous sommes la plus petite commune, mais nous avons sans doute le plus grand bureau de vote du pays», sourit Raoul Schmit. Et pour cause, la loi électorale prévoit un bureau unique pour 600 électeurs, avec une dérogation jusqu'à 630 en cas de bureau unique.

Dans le bureau, la file ne dépasse jamais une dizaine de personnes. Mais chaque heure, environ 75-80 électeurs se présentent. Les assesseurs égrainent les noms et numéros d'électeurs dans une atmosphère détendue.

«Beaucoup de jeunes se sont portés candidats et c'est très bien»

Sur la place devant la salle des fêtes, certains discutent au soleil une fois leur devoir électoral accompli. Certains viennent voter en tenue de cycliste et partent pour une promenade. «Les élections de grandes communes comme Luxembourg ont peut être plus d'impact au niveau national. Mais dans une petite commune on peut voir plus rapidement les changements», lancent Léa et Luana, 22 et 24 ans, qui font de la problématique du climat un critère majeur de leur choix.

«Beaucoup de jeunes se sont portés candidats et c'est très bien», note l'ex-échevin Jean-Paul Mousel qui souligne le fait que lors des prochaines élections la commune aura dépassé 1000 habitants et aura 9 conseillers. «L'une des difficultés dans une petite commune est de s'assurer qu'elle grandit pas trop vite par rapport à ses structures (écoles, maisons relais)», explique-t-il.

«Ce n'est pas une course»

Dans une commune de cette dimension, les chances de connaître les candidats sont grandes. «Voter ici, cela va vite, car on sait déjà ce qu'on veut et on connaît les candidats, donc on n'hésite pas longtemps, sourit Martine, habitante de la commune depuis près de 30 ans. Je n'ai pas de candidats issus de ma famille mais on connaît la plupart. Je vais suivre avec attention les résultats cet après-midi».

Installés depuis deux ans, Valentine et Christopher s'en sont remis aux brochures pour «savoir pour qui voter». Nella aussi, car pour elle, «c'est le seul moyen de changer les choses». Tandis que Guillaume, étudiant en Belgique, vote parce que c'est obligatoire. Il préférerait «une autre démocratie», des votes «plus réguliers» et faire participer la population «sur des projets différents».

Même si elle est la plus petite commune, Saeul ne sera pas forcément celle qui sortira le plus vite ses résultats. «À 14h, on ferme le bureau, on vérifie que le nombre de bulletins correspond a ceux pointés et on fait une petite pause. On mange quelque chose. Puis ce sera le dépouillement. On prévoit finir entre 17h et 18h. Ce n'est pas une course», lance Raoul Schmit.