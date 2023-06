Communales au Luxembourg : «On a proposé des plats inspirés des noms des partis»

1 / 3 À deux pas de la gare centrale de la capitale, un brunch électoral est proposé aux Rotondes. Frédéric Lambert/L'essentiel Et c’est certainement l’occasion de reprendre des forces et de s’hydrater durant le temps de midi face au «cagnard» luxembourgeois. Frédéric Lambert/L'essentiel Frédéric Lambert/L'essentiel

C’est probablement «the place to be» au sortir du bureau de vote, voire en attendant le résultat des élections communales à Luxembourg, ce dimanche. À deux pas de la gare centrale de la capitale, un brunch électoral est proposé aux Rotondes. Et c’est certainement l’occasion de reprendre des forces et de s’hydrater durant le temps de midi face au «cagnard» luxembourgeois.

«Il fait chaud et il y a du monde», nous a indiqué Frédéric, le responsable, juste derrière les fourneaux où cela chauffe encore plus qu’à l’extérieur. «Pour la saison, ce brunch électoral, c’est vraiment un événement particulier et c’est la première fois qu’on le propose depuis que je suis ici. On a proposé des plats inspirés des noms des partis qui se présentent aux élections».

«J’ai dû tout recharger»

«Notre clientèle habituelle est toujours là, mais d’autres sont aussi passés après avoir voté», reconnaît Frédéric. On propose un buffet froid et chaud avec des crudités». Quel plat fonctionne le mieux? «Tout… Se veut prudent, et en souriant, le responsable de la Buvette des Rotondes, «car j’ai dû tout recharger».

Et c’est d’ores et déjà une belle réussite, car les réservations sont là. «120 personnes ont souhaité participer au brunch électoral ce dimanche, se félicite le patron, «et c’est assez compliqué, car compte tenu de la chaleur ambiante, tous nos clients veulent être à l’ombre. Le brunch est ouvert jusqu’à 15h et puis, à partir de 18h, on diffusera sur un écran géant le résultat des élections communales ».