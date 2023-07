«On a refusé de me soigner»: la femme de Lloris dézingue les urgences

Hugo et Marine Lloris sont mariés depuis 2012.

Débarquée pour une «allergie sérieuse» dans la nuit de jeudi à vendredi, elle estime «avoir été traitée avec mépris»: «On a refusé de me soigner (…) Ils m'ont demandé de quitter les lieux sans même vérifier mon état de santé». La raison, d'après elle? Elle n'avait pas de numéro de sécurité sociale, puisque le couple est domicilié à Londres.

L'agressivité de la sœur de Marine Lloris

Des arguments balayés par la directrice générale dans un article du Figaro. Pour l'hôpital, Mme Lloris a tout simplement fait preuve d'impatience, alors que d'autres personnes aux cas bien plus préoccupants devaient être traitées en priorité. «Il y avait déjà douze patients, dont cinq en situation instable et un dans un état critique», explique la responsable, précisant que l'hôpital «prend tout le monde, même les gens en maillot de bain et sans papiers. Ce n'est pas un problème de carte Vitale».