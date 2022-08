Fête foraine à Luxembourg: On a testé pour vous les grands frissons de la Schueberfouer

Au-delà des bars et des restaurants, la Schueberfouer reste un fête foraine très appréciée pour ses nombreuses attractions à sensations fortes. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de les tester au Glacis, cette année, nous avons sélectionné, pour vous, cinq attractions où il vaut mieux faire le plein de sensations… avant de manger des Gromperekichelcher. Le tout pour des tours de manèges compris entre 7 et 10 euros.

Le Boostermaxxx

Énorme bras articulé qui ne laisse personne indifférent dans toutes les plus grandes foires d’Europe, le Boostermaxxx est là pour vous en mettre plein la vue. Au plus haut, la vue est très appréciable sur l’ensemble de la foire, à condition d’aimer s’éclater avec la tête complètement à l’envers.

Le Ghost Rider

Très populaire en Allemagne, le Ghost Rider fait un carton dans la plupart des pays germanophones. Si vous osez vous y aventurer, ce cavalier fantôme risque de vous laisser un souvenir impérissable. C’est probablement le manège tourbillonnant le plus impressionnant de la Schueberfouer. Sensations très fortes garanties.

Le Gravity

L’air de ne pas y toucher sous ses petits reflets bleus et blancs, le Gravity est assurément l’attraction qui peut vous servir d’amuse-bouche avant de monter en puissance avec les plats de résistance! Petite propulsion à 17 m de haut, rien d’infranchissable, mais des loopings récurrents qui devraient déjà bien satisfaire celles et ceux qui n’ont pas peur d’être balancés dans le vide.

Hangover the tower

Vous rêvez d’une vue panoramique à 360 degrés sur Luxembourg, la Tour Hangover est tout simplement incontournable. Mais prenez garde et gardez vite en mémoire cette superbe vue, car une chute libre inattendue de 85m vous attendra ensuite pour mieux redescendre aux pieds de cette immense tour.

Le XXL

C’est un des grands classiques de la «Fouer» depuis des années. On peut qualifier cette attraction mécanique de «grande balançoire» XXL pouvant atteindre une vitesse estimée à 100 km/h. Comptez tout de même… 5G au niveau de la constante gravitationnelle. Cela décoiffe, c’est sûr et certain.