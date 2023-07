Violences urbaines à Mont-Saint-Martin: «On a tous pleuré en voyant notre mairie en ruine»

«Comment allons-nous assurer les services pour la population? C'est une catastrophe, j'ai tellement mal au cœur en voyant tout ça», témoigne une employée désabusée de la mairie de Mont-Saint-Martin, en poste depuis plus de 30 ans. Comme elle, une cinquantaine de ses collègues, pour la plupart choqués, n'ont pas pu assurer leurs fonctions, lundi matin, alors que le maire de la ville frontalière, Serge De Carli, et des élus des communes environnantes s'étaient rassemblés symboliquement devant le bâtiment dévasté vendredi au cours de la quatrième nuit de violences.

C'est avec des sanglots dans la voix, que ce dernier, récemment placé sous protection rapprochée, a prononcé ses premiers mots. «Jamais de ma vie je n'aurais imaginé vivre cela. Tout ce qui se passe n'a aucun sens et déshonore la mémoire du jeune Nahel», a-t-il expliqué, avant d'énumérer les bâtiments qui ont été dégradés et incendiés depuis le début des violences urbaines qui ont suivi la mort du jeune de 17 ans tué mardi par un policier à Nanterre.

Le maire Serge De Carli n'a souhaité faire aucun lien entre l'attaque de l'hôtel de ville et l'incident dramatique qui a secoué le quartier du Val, dans la nuit de jeudi à vendredi, quand Aimène, 25 ans, a été gravement touché à la tête par un projectile du RAID juste à côté de chez lui, peu après être rentré de sa journée de travail au Luxembourg. Une enquête a été ouverte par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et devrait déterminer les circonstances exactes de l'incident.

Opéré en urgence à l'hôpital d'Arlon, le jeune homme salarié d'une société de sécurité se trouve toujours entre la vie et la mort. «J'ai rendu visite à sa famille et la mairie lui a proposé son accompagnement. J'espère qu'il va s'en sortir», a-t-il ajouté. Selon l'élu, l'attaque de la mairie était concertée et organisée en amont par un groupe d'une quarantaine de jeunes, dont certains venaient de Moselle et de Belgique.