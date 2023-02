Insolite : On a trouvé la version canine de Paul Rudd

«En établissant des connexions affectives entre des animaux de compagnie et des personnes, nous avons découvert qu’un de nos chiens était censé être avec Paul Rudd. Nous l’avons donc surnommé Pawl Ruff», a écrit la ville de Collierville dans un communiqué sur Twitter, le 14 février. Paul n’a pas de compte Twitter, mais Ant-Man en a un. Et, honnêtement, quoi de plus héroïque que d’adopter un animal de compagnie dans un refuge?» Un photomontage particulièrement drôle où l’on voit plusieurs portraits de la star et du toutou, ayant les mêmes expressions, accompagne le message.

Selon People, le refuge précise que Pawl Ruff est «doux et facile à vivre, le genre de chien qu’on voudrait avoir comme voisin, meilleur ami ou compagnon pour la vie». Et que celui-ci serait vraiment «la version canine de Paul». De plus, le canidé est propre, gentil, marche bien en laisse et adore jouer avec d’autres chiens. «Tout le monde ici a pensé que c’était hilarant et plutôt approprié, a déclaré Brandon Wallace, responsable du refuge. Pawl Ruff a montré qu’il peut être tout à fait idiot, mais aussi extrêmement charmant, comme de nombreux personnages interprétés par Paul Rudd». Reste à savoir si l’Américain de 53 ans, à l’affiche du film «Ant-Man et la Guêpe: Quantumania» , répondra à cet appel en découvrant la bouille craquante du toutou sur les réseaux sociaux.