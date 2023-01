Au Luxembourg: «On a un étage chez nous rien que pour les Lego»

«J’adore les Lego!», s’exclame à son amie un jeune client de la Belle Etoile à Bertrange face au bateau pirate rétro amené par Pascal Wagner, 43 ans, de Kaundorf. Jusqu’au 4 février, le centre commercial et les fondus de briques en plastique de LuxLug (Luxembourg Lego UserGroup) proposent l’expo «Build your World».

Cette semaine, Pascal faisait le montage d’un diaporama d’hiver et d’un autre faisant cohabiter château fort, éolienne, défilé du Nouvel an lunaire… «Mes filles et ma femme construisent aussi. On a mis toutes les contributions ensemble et appelé le décor Legonia. La plus jeune a bâti le château. À 5 ans, elle monte sans problème des sets pour les 18+», dit-il.