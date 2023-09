«On a un pilote dans la maison»: L'appel improbable au service d’urgence américain après la disparition d’un F-35

«Je crois qu’il a atterri dans mon jardin»: c’est ce qu’a calmement expliqué un habitant de Caroline du Sud au service d’appel d’urgence américain 911, après qu’un pilote militaire s’est éjecté de son F-35, selon un audio diffusé vendredi. L’affaire a à la fois amusé et choqué aux Etats-Unis: dimanche, une base militaire en Caroline du Sud avait appelé la population à l’aider à retrouver un avion de combat F-35 porté disparu. L’appareil est estimé à 80 millions de dollars.

Son pilote s’était éjecté et se portait bien, avait-elle ajouté, en restant mutique sur l'«incident» ayant provoqué le départ précipité du militaire. Il s’avère que ce dernier a pu parler au téléphone avec le numéro d’urgence 911 grâce à l’habitant en question, selon plusieurs minutes de l’appel, diffusées vendredi par les médias aux Etats-Unis. Le résident essaie d’abord d’expliquer cette curieuse situation à une opératrice perplexe.

«Je crois qu’il a atterri dans mon jardin»

«On a un pilote dans la maison. Il dit qu’il s’est éjecté de l’avion. Et on voulait juste savoir si on pouvait nous envoyer une ambulance s’il vous plaît», dit cette personne. «Pardon?», réagit l’opératrice. «On a un pilote. Dans la maison», répète le résident. «Je crois qu’il a atterri dans mon jardin». Puis c’est le pilote lui-même qui s’exprime.