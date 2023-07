«On a vraiment eu peur pour nos vies» en Grèce

1 / 6 «Nous étions des milliers parqués dans le hall de l'hôtel. C'était Bagdad!» DR «Nous recevions des informations contradictoires de la part des autorités et de l'hôtel». DR Des cendres tombaient dans la piscine «depuis mercredi» DR

«Nous avons marché quatre heures par plus de 40°C sur un étroit sentier cahoteux en bord de mer pour fuir la fumée. Bébés, enfants, personnes âgées, à la fin nous étions plusieurs milliers, affluant de divers hôtels. Mais le feu avance plus vite que l’homme, et nous nous sommes retrouvés à côté des flammes. On a vraiment eu peur pour nos vies». Le récit de Magali, de Vitry-sur-Orne, près de Thionville, rapatriée dimanche à bord d’un avion Luxair de l’île de Rhodes, ravagée par le feu, fait froid dans le dos.

Alors qu’un violent incendie faisait rage, pour la sixième journée consécutive, sur l’île touristique de Rhodes, les autorités grecques ont procédé à l’évacuation de plus de 30 000 personnes, ce week-end. Parmi eux, 80 clients de la compagnie Luxair de retour de l’enfer, tous heureux de fouler le sol luxembourgeois, à l’arrivée du vol LG486, dimanche sur le coup de 14h35.

«Samedi tout s'est subitement dégradé»

Magali, son compagnon Georges, et Anna (8 ans) étaient en vacances sur l’île de la mer Égée depuis le 13 juillet. «Franchement, les premières fumées sont apparues dès le mardi et le mercredi, mais on nous a dit que nous ne risquions rien à l’hôtel», relate Magali. «Vendredi, le sud de l’île, où nous nous trouvions, a commencé à être envahi par les fumées et les cendres, qui tombaient sur la piscine, mais il n’y avait pas de panique. C’est samedi après-midi que tout s’est subitement dégradé, en une heure à peine», précise la jeune femme. Des propos confirmés par Thomas et Marta, de Sanem, présents à Rhodes avec leurs deux enfants, Diego, 13ans, et Logan, 4ans. «Cela sentait le brûlé depuis mercredi, mais tout a dégénéré samedi après-midi».

Et avec la proximité de l’incendie s’est alors installé le chaos. «Nous recevions des consignes contradictoires», regrette Carina, de Bastogne, logée dans le même hôtel que Thomas et Marta. «À un moment donné, une personne à la réception nous a dit: «Partez et prenez avec vous toutes les boissons du minibar». Nous étions livrés à nous-mêmes et nous nous sommes entraidés. Toute l’électricité était coupée dans l’hôtel, il n’y avait plus moyen de manger quoi que ce soit et les contacts avec le monde extérieur étaient devenus difficiles», affirment Carina, son mari, Philippe, et Noah (19 ans).

«Personne ne nous a évacués, alors que nous aurions dû l’être dès vendredi soir. Nous sommes restés 4-5 heures dans la fumée. Et, croyez-moi, respirer de la fumée par 40-45°C, cela brûle les lèvres, la bouche, les poumons. Nous cherchions vaille que vaille des serviettes humides pour nous protéger de l’inhalation de fumées, nous avons obtenu des masques de protection Covid», ajoute Magali.

«Nous avons été laissés livrés à nous-même»

C’est alors qu’en compagnie de plusieurs centaines de personnes, Magali et sa famille ont marché 7 km le long de la côté. «Puis, l’armée nous a embarqués dans des camions Berliet. Nous voyions nos hôtels en feu au loin». Les témoignages sont unanimes: «C’était le chaos. Ils ne savent pas gérer une crise. Nous avons été laissés livrés à nous-mêmes. Ils n’ont pas les moyens sur cette île pour faire face à une catastrophe de cette ampleur», déplore Magali. «Ils sont complètement dépassés. Nous avons juste vu trois Canadair et un hélicoptère», surenchérit Thomas.

Mis temporairement à l’abri des flammes et de la fumée dans un hôtel plus au nord, les touristes ont passé la nuit «dans le hall, à même le sol. Nous sommes arrivés samedi vers 21h30, et il y avait des gens partout. Des enfants en bas âge, des personnes handicapées… C’était Bagdad! Nous ne pouvions pas avoir de chambre, mais heureusement, la salle était climatisée, et nous avons eu à boire, à manger et pu prendre une douche», témoigne Carina.

«On ne m'y reprendra plus à aller là-bas»

«Une navette organisée par Luxair est venue nous chercher et nous a amenés à l’aéroport, au nord-ouest de l’île» qui fait un peu plus de la moitié de la taille du Grand-Duché, glisse Magali, soulignant au passage la réactivité et l’efficacité de la compagnie luxembourgeoise.

Et là, à l’aéroport de Rhodes, «des milliers de personnes étaient parquées, attendant d’être évacuées», rapporte Magali, mais nous étions déjà beaucoup plus sereins». «En tout cas, on ne m’y reprendra plus à aller là-bas», conclut Carina, en s’éloignant en compagnie de Philippe et Noah, tirant leurs valises «dont le contenu pue la fumée» et aspirant enfin au confort d’une vraie douche et d’un repas roboratif.

Une chance dont Magali ne dispose pas, elle qui s’est enfuie à la hâte, abandonnant sa valise sur place. «Il doit y avoir des milliers de valises restées sur les plages. Je ne me fais aucune illusion sur la possibilité de pouvoir la récupérer», soupire-t-elle, les traits marqués par ses dernières 24 heures.