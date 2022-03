A Luxembourg-Ville – «On a vu l'homme en flammes courir et tomber»

À Luxembourg-Ville : «On a vu l'homme en flammes courir et tomber»

LUXEMBOURG - Un homme s'est immolé par le feu, mardi matin, près du Royal Hamilius. Des témoins racontent l'horreur de la scène à «L'essentiel».

Scène d'horreur dans la capitale, mardi matin. Un homme a commencé à s'immoler par le feu, vers 9h10 à un arrêt de bus voisin du Royal Hamilius. Transporté à l'hôpital dans un état grave, l'homme est entre la vie et la mort, a précisé la police, à midi. Vers 10h15, les secours étaient toujours sur site pour traiter la victime, avaient précédemment indiqué les autorités sans donner davantage d'informations sur les raisons de son geste. Selon nos informations, la victime sera transférée vers un centre des grands brûlés en France.

Sur place, des témoins ont raconté l'impensable à L'essentiel: «On a vu l'homme en flammes courir et s'effondrer sur la voie de bus. Des gens criaient: "De l'eau! Il faut de l’eau", une dame hurlait et un passant a tenté d'éteindre les flammes avec un manteau. C'est finalement le chauffeur de bus qui a sorti l’extincteur et qui a réussi à stopper le feu. Il a été très courageux», expliquent des commerçants.