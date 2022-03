Agression aux Etats-Unis – «On aurait dit une scène sortie d'un p de film»

Agression aux États-Unis : «On aurait dit une scène sortie d'un p*** de film»

En voulant porter secours à une femme agressée, un trentenaire s’est retrouvé avec un couteau de cuisine planté au sommet du crâne, mardi à New York.

À première vue, on croirait avoir affaire à un individu portant un accessoire de Halloween. L’incident survenu mardi à Harlem (New York) n’avait pourtant rien d’une plaisanterie. Un peu avant midi, une passante de 34 ans a été violemment agressée par un individu non identifié pendant qu’une femme lui volait son sac à main. Venu à son secours, un homme de 36 ans a échangé des insultes avec l’agresseur, avant de se faire poignarder sur le torse et dans la tête.