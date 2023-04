Lorsqu’il a souscrit un emprunt immobilier il y a quatre ans, Hubert* a eu «toutes les peines du monde à avoir autre chose qu’un taux variable». Il a dû solliciter plusieurs banques pour enfin obtenir un taux fixe, alors autour de 1%, un plancher historique. «On avait insisté pour me proposer un taux variable». Désormais, la remontée des taux étrangle certains ménages qui ont fait le choix du variable et paient jusqu’à 1 000 euros de plus chaque mois.

Pas davantage de défauts de remboursement

Il y a quelques années, «les taux variables étaient plus attractifs. Quand un client voit un taux variable à 1% sur un crédit de 30 ans d'un côté et à 2,5% en fixe de l'autre, même si on lui explique qu'il faut faire attention, il n'écoute pas forcément», indique Béatrice Belorgey, présidente du comité exécutif de BGL BNP Paribas. Ce dispositif serait aussi «plus flexible» concernant les remboursements anticipés, reprend Yann Gadea. Désormais, le volume d'emprunts à taux fixe est plus important que le variable, avec 268 millions d'euros contre 193 millions en février.