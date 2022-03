DVD de Muse : «On avait la pression sans droit à l'erreur»

Muse sort le DVD de son gigantesque concert à Rome du 6 juillet 2013. Le leader du trio, Matt Bellamy, se souvient de ce show hors norme.

Le groupe a écumé nombre de pays cet été avec «The 2nd Law tour». Gigantesque. Des acteurs, des effets spéciaux, des écrans et de la pyrotechnie pimentaient les concerts. Muse a filmé celui du stade olympique de Rome et a fait un DVD. Matt Bellamy, le chanteur, a justifié dans Rolling Stone le choix de cette date.

«Nous n’avions encore jamais joué à Rome dans des salles plus grandes que des arénas. On était donc très excités à l’idée de se produire devant autant d’Italiens. On savait que la majorité d’entre eux ne nous avaient encore jamais vus. On aime jouer dans des stades olympiques. Avec leur forme de bol, la foule n’est pas perdue dans les hauteurs des gradins comme parfois dans les enceintes de football.» Bellamy garde un souvenir lumineux de cette date car le groupe est parvenu à créer un lien avec la foule. «Ça ne nous était jamais arrivé avant de manière si forte. On a pu toucher les gens littéralement.»

Le pari était risqué

Le Britannique de 35 ans a également concédé que la pression était plus forte à cause de dizaines de caméras: «La plupart des groupes sont filmés sur deux concerts. Si ça ne se passe pas bien le premier soir, tu te rattrapes le lendemain. Nous, c’était un seul live sans droit à l’erreur. Dès qu’on a débuté, on a été subjugués par l'énergie des 60 000 personnes et on a vite oublié les caméras.»

Pour lui, le pari était risqué. Il faut «avoir l’estomac bien accroché» pour jouer en stade. «Tu dois frapper fort avec toute cette structure technique derrière toi. Tu ne dois pas être dans la retenue». En plus, il faut avoir les reins solides. Muse a construit son décor avant même de vendre le moindre billet. Et si c’était à refaire? «Oui, en encore plus grand, surtout aux États-Unis où on a fait peu de stades, même si on se fiche de la grandeur. C'est la qualité qui prime», a-t-il encore dit.

Nouvel album en projet

Bellamy a encore évoqué dans cette interview le futur de Muse avec un nouvel album. «Son écriture a commencé le lendemain du concert de Rome. J’ai déjà une bonne image mentale de ce à quoi il ressemblera. Tu sais, en ce moment, on est en phase de descente. C’est comme si on se réveillait le jour d’après en de disant: "Putain! Qu’est ce qui s’est passé? C’était fou!"»

Plus concrètement, le chanteur aimerait revenir à quelque chose de beaucoup plus dépouillé. «On a toujours vécu dans ce trip un fou et gigantesque. À nos débuts, on n’était pas très ouverts sur scène. On se cachait derrière la musique. Rome représente l’exact opposé de ce que nous étions quand on a commencé. J’aimerais retrouver la musique que nous jouions avec de simples instruments: une guitare, une basse et une batterie», a-t-il détaillé. Pour lui, le prochain disque sera une «mise à nu» car le combo enlèvera certains ingrédients ajoutés sur les derniers disques: l’électronique ou les orchestrations très poussées. En résumé, Bellamy aimerait retourner «à la base» avec le même était d'esprit qu'aux débuts de Muse.