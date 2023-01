«Mois sans alcool» au Luxembourg: «On boit bien plus souvent qu'on ne pense»

«C'est une véritable prise de conscience à chaque fois, insiste Julien. On boit bien plus souvent qu'on ne pense car les occasions sont nombreuses, à la maison, au resto, entre copains…» Se passer d'alcool pendant un mois complet n'est pas si difficile selon lui, même si Julien conseille de faire le challenge à plusieurs, question de motivation: «Mon épouse le fait également, c'est plus stimulant à deux!»

Le résident d'Hesperange constate de nombreux bénéfices après ce mois sans alcool. Il dit mieux dormir, perdre du poids (environ 2 kg) et globalement se sentir plus en forme. «Quand le mois de janvier est fini, j'essaie ensuite de maîtriser ma consommation d'alcool, de faire par exemple une pause en semaine et de me limiter à un ou deux verres le week-end», ajoute-t-il. Convaincu du bien-fondé du challenge, il adresse un message aux récalcitrants: «Testez-le, Votre corps vous dira merci!»