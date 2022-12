Evénement au Luxembourg: La famille grand-ducale annonce la date du mariage de la princesse Alexandra

L'unique fille du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria Teresa, la princesse Alexandra, va épouser son compagnon, Nicolas Bagory. Et on connait désormais la date, ce sera le samedi 22 avril 2023, à la mairie de Luxembourg-Ville. La famille grand-ducale en fait l'annonce ce jeudi, précisant que le mariage religieux sera célébré une semaine plus tard, le samedi 29 avril, en l'église Saint-Trophyme à Bormes-les-Mimosas, dans le sud de la France.