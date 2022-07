Carburants au Luxembourg: «On craint une forte baisse de ventes à la frontière française»

Le litre de carburant bientôt à 1,50 euro en France avec une ristourne de à 30 centimes en septembre et octobre 2022. La nouvelle ne rassure pas vraiment le Groupement pétrolier luxembourgeois (GPL). «On craint bien sûr une baisse des volumes de vente à la frontière française similaire à ce qui s’est passé à la frontière allemande ces derniers mois. En mai et juin, les volumes y ont baissé de 30% à 40%», confie Jean-Marc Zahlen, secrétaire général du GPL.

«Avec la remise annoncée, on arriverait en France au niveau des accises du Luxembourg. Il est difficile de prévoir l’impact que cela aurait sur les volumes vendus au pays». Reste que le Luxembourg qui a écoulé 2 milliards de litres de diesel et 500 millions de litres d’essences en 2019 a déjà vu fondre, entre Covid et taxe CO, les ventes de diesel de 25% en 2020, et elles n’ont guère remonté depuis.