Manifestations : «On se fout de notre g*****»: la France dans la rue contre la réforme des retraites

De Nantes à Nice, les manifestants ont battu le pavé dans la matinée, avant que le cortège parisien ne s'ébranle à 14h pour dire «non» au recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, sur fond de large mécontentement social dans un contexte d'inflation. Les premiers chiffres remontés par les autorités attestent d'une mobilisation très importante: au moins 30 000 personnes ont ainsi défilé à Toulouse, 26 000 à Marseille, 15 000 à Montpellier, 14 000 à Tours, 13 600 à Pau, 12 000 à Perpignan et Orléans, 8 000 à Châteauroux, 9 000 à Angoulême, 6 500 à Mulhouse et Périgueux…

«On est à genoux»

Pour encadrer les rassemblements, plus de 10 000 policiers et gendarmes sont à pied d'œuvre, dont 3 500 à Paris, où des sources sécuritaires redoutent la formation d'un «pré-cortège» potentiellement violent de 1 000 à 2 000 personnes.

À peine un TER sur dix

De nombreux services publics font également l'objet d'appels à la grève, dont l'éducation, où le principal syndicat, la FSU, dénombre 70% d'enseignants grévistes dans les écoles et 65% dans les collèges et lycées. Le ministère chiffre pour sa part la mobilisation à 42% dans le primaire et 34% dans le secondaire. Quelques dizaines d'établissements ont été l'objet de blocus à Paris, Rennes, Tours et Toulouse notamment.