Alerte rouge au Luxembourg : «On demande aux jeunes de boire beaucoup»

LUXEMBOURG - Beaucoup d’enfants sont actuellement en stage au Grand-Duché. Comment les animateurs tentent-ils de faire face aux fortes chaleurs?

Malgré un terrain synthétique transformé en véritable fournaise par les rayons du soleil, les enfants gardent le sourire. Vincent Lescaut

Tout droit vers les 40 degrés et bien au-delà des 35 degrés! Face aux très fortes chaleurs, le Luxembourg passera ce mardi 19 juillet en alerte rouge. Comment gérer un groupe de jeunes enfants dans ces conditions? Nous avons fait le point avec des petits footballeurs belges de l’ES Saint-Pierre (Libramont, Centre-Ardenne) en stage dans les installations du Racing à Luxembourg.

«Nous sommes là pour un stage de football à l’étranger avec une trentaine d’enfants», nous expliquent Hugo Lemaire et Pierre-Edouard Toussaint, membres de l’encadrement.

«On est venu en mini-bus de Libramont et on va dormir dans les vestiaires du RFCUL. Pour gérer au mieux la chaleur, on fait beaucoup de pauses entre les exercices et on remplit énormément leurs gourdes d’eau. On se met surtout à l’ombre et on adapte les entraînements en leur proposant moins de courses. Les plus petits ont tendance à oublier de s’hydrater, alors on n’hésite pas à leur rappeler».

Vincent Lescaut

«Boire beaucoup»

Glaces à l’eau en bouche, à l’ombre sous une grande tonnelle et à un deux pas d’un terrain synthétique transformé en véritable fournaise par les rayons du soleil, les enfants gardent le sourire.

Pour Maxime, bientôt 11 ans, « il faut mettre beaucoup de crème solaire et ne pas oublier sa casquette ». «Le terrain synthétique nous chauffe un peu les pieds, mais ça va, l’ambiance est bonne. C’est gai». «J’ai mis le bob sur la tête et je bois beaucoup», ajoute Clément. «On n’a pas fait de sprints, car il fait trop chaud et on dormira bien la nuit, car il fait bien frais dans les vestiaires».

Vincent Lescaut

«Se rafraîchir dans les parcs»

«Tellement je m’éclate », poursuit Noah, «j’oublie un peu qu’il fait chaud, alors, on doit me rappeler de bien boire». Du haut de ses 9 ans, Charly n’oublie pas « de se mouiller les cheveux ». «On s’amuse vraiment bien avec les copains et on va certainement faire un peu le bazar avant de s’endormir».

«Pour que les jeunes n’aient pas trop chaud durant la semaine, on ne fera pas que du football », ajoutent encore Hugo et Pierre-Edouard. «On va aller voir le Racing jouer en Coupe d’Europe au Stade du Luxembourg, on ira à Walygator et on irai également se rafraîchir dans les parcs de la capitale».

Vincent Lescaut