Au Luxembourg – On dépense en moyenne 1 200 euros par an pour notre garde-robe

Une consommation vestimentaire qui a explosé, des filières textiles très loin d’être toutes éthiques et écologiques, des volumes gigantesques d’habits incinérés ou qui finissent dans une décharge en Afrique… Le ministère de la Protection des consommateurs et Caritas Luxembourg lançaient le débat ce mardi sur la manière de rendre le textile plus durable. À ce titre, Marie-Hélène Pradines, de la Commission européenne, a avancé des chiffres qui donnent le tournis.