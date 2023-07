Jade Leboeuf: «On dirait que j’ai une hémorroïde géante à la place de la bouche»

«J’ai pas les mots, je n’arrive même pas à me regarder, en dirait que j’ai un filtre».

Après trois semaines de tournage pour «Les Cinquantes», émission diffusée sur W9 à la rentrée, Jade Leboeuf était de retour au Luxembourg et elle a filé au salon de beauté pour une retouche après un tatouage semi permanent des lèvres. «Je ne vous cache pas que c’est assez douloureux mais je trouve que ça en vaut la peine», a-t-elle confié, sans jamais rien cacher à ses 172 000 abonnés.

Enfin surtout après vingt-quatre heures parce que juste après l’intervention, l’influenceuse avait un peu honte du résultat. «On dirait que j’ai une hémorroïde géante à la place de la bouche !», a-t-elle écrit sur Instagram, soulignant que c’était «encore plus gonflé que la dernière fois».

«On dirait un cartoon, c’est horrible»

«Ça irrite vachement les lèvres et elles sont hyper boursoufflées, J’ai pas les mots, je n’arrive même pas à me regarder, en dirait que j’ai un filtre, on dirait un cartoon, c’est horrible», a-t-elle souri soulagée que «dans 24h, [ses] lèvres seront de nouveau à taille normale». En attendant pas question de s’afficher comme ça, «là je vais sortir le chien mais avec un masque chirurgical parce que j’ai trop honte !», a-t-elle conclu avec humour.