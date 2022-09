Cyclisme luxembourgeois: «On doit arrêter l'équipe faute de combattantes»

Luis Mangorrinha - Le Quotidien

- «L'essentiel»: Pourquoi avoir décidé d'arrêter l'équipe à la fin de la saison?

Claude Losch: On s'arrête faute de combattantes. Notre premier but en créant l'équipe était de donner l'opportunité aux coureuses luxembourgeoises de se développer avec quelques coureuses étrangères. Mais au final, on s'est souvent retrouvés avec seulement des coureuses étrangères, que ce soit par malchance (grave blessure de Claire Faber) ou avec les arrêts de plusieurs jeunes coureuses. Les coureuses de l'équipes sont informées depuis trois ou quatre mois pour pouvoir chercher une autre équipe.

- Pour vous, ça n'aurait pas eu de sens d'avoir une équipe sans luxembourgeoises?

L'idée de départ était de se substituer à l'équipe nationale, qui n'avait pas toujours assez de coureuses. Mais cette année on allait sur les courses avec six étrangères…

- Le budget était-il un autre obstacle?

Les budgets doivent être de plus en plus importants. C'est bien pour les filles, mais c'était de moins en moins faisable pour nous. Si on avait encore eu des coureuses luxembourgeoises, on aurait pu continuer à un niveau moins élevé.

- Allez-vous continuer à développer le cyclisme féminin au Luxembourg?