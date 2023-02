Turque du Luxembourg/Séisme: «On entend les portables sonner sous les décombres mais personne ne répond»

Après la prise de conscience, la course contre la montre en quête de nouvelles des nombreux proches sur place. «Des oncles, des tantes, des cousins, de tous âges», détaille celle qui est installée au Luxembourg depuis 2017, après avoir vécu à Liège, en Belgique, où se trouvent par chance actuellement ses parents. Kahramanmaraş est situé à quelques dizaines de kilomètres seulement au nord de Gaziantep, épicentre du séisme qui a aussi secoué la Syrie. «Des villages en retrait, au pied des montagnes, à 1 500 mètres d'altitude. Après le séisme, il est très compliqué d'aller d'une zone à l'autre», explique Ezgi.

«C'est de la boue qui coule du robinet»

Lundi matin, des nouvelles rassurantes de la majorité des membres de sa famille sont rapidement tombées puis le contact a été perdu au fil des heures. D'autant qu'un second séisme a touché la zone vers midi. «Un cousin trentenaire» d'Ezgi et sa famille étaient portés disparus sous les décombres de leur habitation, en fin d'après-midi. «Les gens entendent les téléphones portables sonner mais personne ne répond», glisse la jeune femme. Un autre homme, «une connaissance de la famille», avait été déclaré mort comme près de 2 600 autres victimes selon le bilan provisoire lundi en début de soirée.

«Cette région est située sur une faille sismique, on le sait, c'était un sujet de discussion et d'inquiétude dans la population», raconte Ezgi Akcadag, évoquant la fragilité des constructions, «surtout dans les villes». Mais une forme de «fatalité» s'était installée, comme si le drame de lundi était inéluctable. «Mon papa, qui a 70 ans, a immédiatement dit qu'il voulait se rendre sur place, mais nos proches là-bas l'en ont dissuadé. Nous allons suivre l'évolution de la situation et voir ce que l'on peut faire dans les jours qui arrivent».