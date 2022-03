JO d'hiver : «On entendait des cris venir des autres cabines»

LUXEMBOURG/PÉKIN - La délégation grand-ducale est arrivée en Chine pour les JO. Le chef de mission décrit des règles strictes mais aussi des conditions paradisiaques.

«Ils veulent à tout prix prévenir les infections ou les épidémies majeures au sein du village olympique», explique Heinz Thews. Les athlètes, soignants et autres accompagnateurs de toutes les nations doivent constamment se déplacer en groupes séparés. De plus, tous les participants sont testés très fréquemment. Le premier test a déjà eu lieu après l'atterrissage sur le sol chinois. «C'était le plus profond de tous les temps! Je n'ai jamais vu au Luxembourg des tiges de tests insérées si profondément! On a entendu des cris depuis les cabines de derrière», raconte le chef de mission. Après ça, les cinq membres de la délégation grand-ducale ont dû attendre les résultats sur place. Ils sont arrivés au bout de sept heures. Tous négatifs.