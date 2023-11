«On est à mi-chemin de redevenir un grand Barça» estime Xavi

«Nous voulons produire un grand football et gagner avec des pluies de buts, c'est le film parfait. Mais cela ne se produira pas à chaque match. (...) Il faut continuer à être patients, humbles et travailleurs», a insisté Xavi. De retour de blessure, le défenseur français Jules Koundé, qui a précédé son coach devant la presse, concède également que les Blaugrana «savent qu'ils doivent s'améliorer» dans le jeu.

«Parfois nous devons être plus concentrés. En défense, nous nous découvrons trop et c'est un point sur lequel nous travaillons. Nous sommes une jeune équipe avec une grande marge de progression et nous devons corriger ces détails», a ajouté l'ancien Bordelais. Repositionné en défense centrale depuis l'arrivée du latéral portugais Joao Cancelo, l'international français se dit «heureux d'évoluer à son poste» où il se sent «plus à l'aise», mais «ne refusera jamais» de rejouer à droite, comme en équipe de France.