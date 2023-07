Entreprises au Luxembourg: «On est plus là pour la saucisse que pour le football»

1 / 7 L'essentiel/Frédéric Lambert L'essentiel/Frédéric Lambert L'essentiel/Frédéric Lambert

L’été est là et les fêtes d’entreprises se multiplient ces dernières semaines au Luxembourg. Avec un objectif souvent affiché: resserrer les liens d’une équipe dans un tout autre cadre. Dans le secteur de la construction, la société Baatz, basée à Senningerberg, a décidé d’innover en proposant un tournoi de football à toutes les entreprises avec qui elle collabore tout au long de l’année.

«On a voulu réunir nos fournisseurs, nos donneurs d’ordres, nos maîtres d’ouvrage ou encore nos bureaux d’étude», nous a précisé Mesut Delibata, membre du service achat chez Baatz. «On voulait boire un verre tous ensemble et se retrouver amicalement sur un terrain de football. Seize équipes se sont inscrites pour cette grande première, dans les très belles installations du FC Attert-Bissen, mais on a dû en refuser dix autres. L’engouement est vraiment là. Se retrouver en dehors des chantiers dans un esprit familial, c’est top. Et on devrait remettre le couvert en 2024».

«Sortir du contexte du bureau»

«Ce qui est remarquable, c'est que toute l’entreprise Baatz s’est prise au jeu», souligne encore Philippe Thirion de la division étude et achats. «Tout le monde a emboîté le pas pour cette organisation. En tout, on est environ 450 personnes. Dans les bureaux, on est plus ou moins 70 et au moins 80% de ces gens-là sont présents. C’est important de nouer des contacts autrement. Avec les écrans, apprendre à connaître les gens, ça se perd, alors que le contact humain, c’est irremplaçable».

Pour Damien de la société Félix Giorgetti, «entre collègues, c’est super bien. On a une super ambiance. Le tournoi est super bien organisé, tout roule comme il faut. Passer du temps entre collègues en dehors des heures de travail, c’est hyper important». Pour Giuseppe de chez Arendt, «ça fait du bien de sortir du contexte des bureaux. On est venu pour couper un peu. Le niveau de jeu est bon. Certains viennent plus pour la saucisse que pour le football, mais quand on a beaucoup de boulot, c’est important de prendre l’air».

«Un cadre sportif idéal»

Pour Karal, dessinateur technicien chez Q-Build, «pour une première édition, c’est très bien, même si on a perdu nos deux premiers matches. Il y a vraiment des joueurs de toutes les origines et ça joue très bien. Au niveau des installations sportives, il n’y a rien à dire, c’est parfait». Conducteur de travaux chez Tralux, Julien confirme une «organisation festive» et «un moment très convivial». «On est là pour le challenge et passer un moment avec ses collègues. Se retrouver en dehors du boulot, cela permet de fédérer».