Au Luxembourg: «On est souvent confrontés à l'homophobie»

«Faire son coming out, ce n'est pas facile. On se demande comment vont réagir nos parents, nos amis», a expliqué Xavier Bettel, répondant mercredi à la question d'un lycéen lors du Model European Parliament (MEP), un programme de simulation du travail des parlementaires européens auquel participent pendant trois jours plus de cent lycéens de douze établissements du pays.

«Il ne faut rien laisser passer»

«C'est un sujet de notre quotidien. Il y a des jeunes de la communauté LGBTQI+ au lycée alors cela nous parle, à tous», explique Clara. «En tant que jeunes, on est souvent confrontés à l'homophobie, même dans notre entourage. Même si c'est parfois gênant avec des proches, il ne faut rien laisser passer. Sinon, on ne résoudra pas le problème», abonde Sara. Mais les jeunes filles ont tout de même des raisons d'être optimistes. «On voit de plus en plus de voix s'élever contre l'homophobie parmi les jeunes. Beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a dix ans», conclut Marie.