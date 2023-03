Une nouvelle étoile Michelin au Luxembourg: «On est sur un nuage, c'est incroyable, on ne réalise pas»

Valérian Prade et Caroline Esch sont âgés de 26 et 27 ans.

C'est un jeune duo de 26 et 27 ans que les fins limiers du guide «Michelin» Belgique-Luxembourg ont consacré lundi, à Mons, en Belgique. Aux fourneaux du Pavillon Eden Rose, à Kayl, Caroline Esch et Valérian Prade ont en effet reçu leur première étoile, rejoignant sept autres établissements luxembourgeois, en plus de Ma langue Sourit à Oetrange, doublement étoilé.

«On est sur un nuage, c'est incroyable, on ne réalise pas», réagissait lundi, Caroline Esch, même si le couple est habitué aux honneurs, déjà auréolé du prix «Découverte de l’année» 2022 du «Gault&Millau». Selon Caroline Esch, ce sont peut-être «le sens du détail tous azimuts, dans l'art de la table, la décoration, la cuisine et la passion, qui a fait la différence, mais aussi la soif de sans cesse évoluer. On est récompensés pour notre travail, nous n'avons rien volé».

«Sensible à ce que la nature nous donne»

Mettant en avant «une cuisine féminine, sans gluten, avec le végétal en priorité et l'accent mis sur les légumes et les fruits», la professionnelle se dit «sensible à ce que la nature nous donne». Et même si Caroline Esch avoue «aimer le challenge», elle prétend que «tout va rester comme avant, en avançant au fur et à mesure dans le monde des étoilés». Tout juste concède-t-elle que «peut-être allons-nous mettre plus en avant des produits nobles, tels le caviar, le foie gras...».

Par ailleurs, La Distillerie, du chef René Mathieu, à Bourglinster, a décroché une étoile verte. Celle-ci récompense «une gastronomie responsable et durable».