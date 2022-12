Tournoi de Noël : «On est venu pour la coupe, mais aussi pour la bière»

Tambours, trompettes et clameurs dans les tribunes, tension et engagement sur le terrain. Le tournoi sportif de Noël de l'Association des cercles d'étudiants luxembourgeois (ACEL), qui met chaque année aux prises les équipes des étudiants luxembourgeois des universités européennes, était de retour, après deux années d’annulation, en raison de la crise sanitaire.

Un soulagement pour Marc Hoffmann, secrétaire général de la Ligue des associations sportives estudiantines Luxembourgeoises, qui gère le volet sportif. «On est très content d’avoir pu réorganiser cette édition 2022. Dans les trois sports, volley-ball, basketball et football, il y a eu beaucoup de monde au rendez-vous, ça fait très plaisir», expliquait-il.

Sur le terrain, Amsterdam, Bruxelles, Munich, Berlin et Strasbourg se disputaient la victoire finale du tournoi de futsal, toujours très populaire. «Bruxelles est bien parti, ils ont un excellent gardien» confiait Olivier, joueur de l’équipe de Strasbourg. «On est venu pour la Coupe, et pour la bière», plaisantait un de ses coéquipiers.

Plus de 1 000 personnes sur deux jours

«C’est la première fois qu’on y participe, il y a un niveau élevé, on croise des joueurs qu’on a déjà rencontrés quand on jouait en club au Luxembourg. Ça renforce la rivalité», explique Karim, qui coache l’équipe. Dans la salle, le public joue le jeu, en mettant l’ambiance. «Vous avez vu l’atmosphère qu’il y a dans la salle? Hier, c’était encore plus impressionnant», sourit un jeune homme dans les tribunes.