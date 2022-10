Sum 41: «On joue surtout les chansons des deux premiers albums»

L’essentiel: Il y a presque trois ans, en janvier 2020, vous étiez venus jouer au Luxembourg, quelques semaines avant la pandémie. Vous en souvenez-vous?

Cone (bassiste): Oui, je me rappelle que cette tournée était géniale, et nous étions à des années-lumière d’imaginer ce qui allait se passer, et qu’on allait devoir rentrer à la maison et que c’étaient nos derniers concerts avant deux ans et demi.

Vous aviez alors annulé un concert à Paris.

Oui, il y avait des manifestations près de la salle de concert, il y avait des explosions et ça a effrayé toute l’équipe. Personne ne comprenait ce qu’il se passait. Et avec la menace terroriste internationale, on n’a pas voulu prendre de risques.

Comment avez-vous géré le retour forcé et la période?

Nous avons tous des enfants maintenant, donc nous avions nos rôles de parents. Après la première année, nous avons commencé à écrire des chansons, nous avons pas mal enregistré, à tel point que nous avons un double album d’une vingtaine de chansons à venir, «Heaven and Hell». J’espère que nous pourrons le sortir l’année prochaine.

Vous avez redémarré une tournée au printemps dernier. Qu’est-ce que cela fait?

C’est génial, on est sur la route depuis avril, c’est intense. C’est la seconde fois que nous venons en Europe cette année, avec les festivals. Après 20 ans de carrière, c’est la plus grosse tournée européenne que nous n’ayons jamais faite, et nous prenons beaucoup de plaisir.

Avant cela, vous aviez joué de nombreux shows en Amérique.

Oui, on tourne avec Simple Plan et on était juste tellement excités de pouvoir à nouveau jouer live. Nous terminerons la tournée en Australie et nous ferons ensuite un petit break.

Comment cette collaboration est-elle née?

Nos premiers albums respectifs sont sortis en 2001 et 2002, c’est un peu la tournée anniversaire de ces albums. Nous n’avions jamais tourné ensemble, alors que nous venons tous deux de la scène pop-punk et venons de villes proches. Nous avons concrétisé cette idée d’une tournée commune, on joue et on passe du temps ensemble et ça fonctionne super bien!

Vos fans ont adoré vos précédents shows au Luxembourg. À quoi peuvent-ils s’attendre cette fois?