Royaume-Uni : «On lance quand le nouveau variant?»: les échanges lunaires des ministres

Matt Hancock, ancien ministre de la Santé, et Boris Johnson, ex-Premier ministre, sont cités.

«Au Royaume-Uni, peut-on gouverner sur WhatsApp?». L'interrogation du Courrier International en dit long sur le scandale politique qui agite actuellement le Royaume-Uni face au dévoilement des «Lockdown files» dans le Daily Telegraph. Ces 100 000 messages partagés sur la messagerie instantanée par des ministres du gouvernement britannique et leurs équipes lèvent le voile sur une gestion parfois hasardeuse de la crise Covid.

Les enseignants: «Des imbéciles absolus»

Et puis il y a les messages ironiques, cyniques, voire méprisants. Les enseignants sont qualifiés «d'imbéciles absolus» par Matt Hancock suite à leurs protestations sur la réouverture des classes. La presse n'est pas épargnée non plus avec les propos partagés d'un rédacteur en chef d'un journal qui s'amuse des centres de tests, «une bonne nouvelle pour la propagation du virus».