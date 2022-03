Football américain : On lui proposait 100 000 dollars par match perdu

L'entraîneur de NFL Brian Flores a déposé un recours collectif contre la Ligue professionnelle de football américain et des clubs, qu'il accuse de discrimination raciale.

L'entraîneur Brian Flores a déposé un recours collectif contre la Ligue professionnelle de football américain (NFL), la franchise des Dolphins, qui l'a licencié début janvier, et celles des Broncos et des Giants, qu'il accuse de discrimination raciale lors d'entretiens d'embauche.

Dans son dossier de plainte de 58 pages, Flores, qui est noir, affirme avoir été «traité avec dédain et présenté comme quelqu'un de non conforme, avec lequel il était difficile de travailler», par le club de Miami qui l'a licencié le 10 janvier. Il dénonce le fait que le propriétaire des Dolphins, Stephen Ross, a tenté de l'inciter à perdre délibérément des matches peu après son embauche en 2019, allant jusqu'à lui offrir 100 000 dollars pour chaque défaite enregistrée.

Et ce afin que l'équipe soit dans la meilleure position possible pour la Draft suivante. Car le principe de cette loterie veut que les clubs les plus mal classés à l'issue d'une saison soient parmi les premiers à pouvoir choisir un des universitaires les plus cotés s'y présentant.