En France : «On m'a enlevé trois abcès aux fesses»

Attirée par un tarif avantageux et bernée par un faux médecin, Sandra* a payé au prix fort son désir de combler un «complexe» esthétique au niveau de ses fesses.

De plus en plus de femmes recourent à des injections clandestines, un acte de médecine esthétique potentiellement dangereux.

Le «diplôme de médecine» affiché sur le compte Instagram de l'injectrice, proposant des prestations à Paris, Dubaï, Nice et Marseille, était pourtant de nature à rassurer la trentenaire.

Tout comme ses longues explications: «Elle me disait être médecin en réanimation, mère de quatre enfants, pratiquant à côté des injections» pour arrondir ses fins de mois, se souvient Sandra.

Alors, début 2021, elle a sauté le pas en compagnie de sa sœur, convaincue par des photos de résultats «impressionnantes» et un tarif sept fois inférieur à celui proposé par les médecins, les seuls autorisés en France à pratiquer ce type d'injections.

Elle pousse la porte d'un deux-pièces. «Je suis surprise: il est vide. (L'injectrice) me dit s'être installée provisoirement ici après un dégât des eaux dans son cabinet», photos à l'appui.

«Elle me pique, la douleur est insupportable»

«Dans la pièce principale, il y a seulement une table avec une alèse, et une console avec le matériel dessus. Au sol, du parquet et non du carrelage, comme c'est le cas dans les cabinets médicaux où sont effectuées les injections».