Braquage de 11,6 millions d'euros : «On me dit que je suis Robin des Bois mais non, je suis normal»

Prenant la parole mardi devant le tribunal correctionnel de Lyon, Toni Musulin a réfuté l'image héroïque qui lui a été accolée, se dépeignant comme un homme «normal» qui a «dérapé», excédé par ses conditions de travail.

«On me dit que je suis Robin des Bois mais non, je suis normal. J'ai eu un souci avec mon patron», a répondu l'ancien convoyeur de fonds au président du tribunal, interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à dérober 11,6 millions d'euros au volant de son propre fourgon. «Les journalistes, ils se masturbent l'esprit en racontant n'importe quoi», a grommelé cet homme massif, cheveux mi-longs et barbe poivre et sel, déclenchant l'hilarité de la salle d'audience emplie de journalistes.