Collectionneur au Luxembourg: «On me propose des milliers d’euros pour mon maillot porté par Pelé»

Né à São Paulo mais installé au Luxembourg depuis 26 ans, Marcelo Fernandes a collectionné toute sa vie des objets de l'ère Pelé, dont des pièces exceptionnelles.

À près de 10 000 km de São Paulo, Marcelo Fernandes abrite dans sa maison d'Esch-sur-Alzette un véritable musée dédié à Pelé et au Santos FC. L’ingénieur brésilien de 46 ans, installé au Luxembourg depuis 1996, a consacré une grande partie de sa vie à collectionner toutes sortes d'objets liés au «Roi» et à son club de toujours. «On ne peut pas parler de l'un sans évoquer l'autre. Pelé, c'est Santos, et Santos, c'est Pelé» lance-t-il.

Marcelo compte aujourd'hui plus de 2 000 pièces de collection, entre Esch-Sur-Alzette et São Paulo. «Des billets dédicacés, des programmes de match des années 60, des livres, des magazines, des maillots, des photos, tout ce que vous pouvez imaginer» sourit-il. Dans sa caverne d'Ali Baba, sa plus belle pièce est probablement un maillot de Santos porté en 1962 par la légende défunte, et acheté à un collectionneur belge pour environ 1 000 euros.

Un maillot échangé lors d'un match amical entre Santos et Anderlecht. «Aujourd’hui, on me propose des milliers d’euros pour ce maillot. Mais je ne le vendrais pour rien au monde», assure-t-il.

Et que dire de son maillot de Santos manches longues, porté par Pelé en 1970, et dédicacé par le Roi, en personne, à son «ami Marcelo»? Amené à parcourir le monde grâce à son métier, Marcelo a pris l’habitude de s’arrêter dans les pays qu’il visitait pour se documenter sur les matches joués par Pelé et Santos aux quatre coins du globe.

Il a ainsi écumé des dizaines de bibliothèques pour recueillir des informations qu’il a précieusement conservées pour coécrire deux livres pour le Santos FC, avec des historiens et des journalistes brésiliens avec qui il a fondé l'association Assophis.

Son impressionnante collection étonne jusqu’au Brésil, où le club de Santos et le Museu Pelé l’ont contacté pour qu'il y expose ses objets. Une demande qui pourrait se concrétiser, une fois que les formalités liées aux assurances seront réglées. «Le voir partir, c'est spécial. Il est une partie de moi, de mon histoire et de l'histoire du Brésil», ajoute Marcelo. Pour lui, le Brésil n'a pas seulement perdu le plus grand footballeur de l’histoire, il a perdu «le plus grand Brésilien de tous les temps».