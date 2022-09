Matteo Salvini : «On n'a pas besoin des migrants pour repeupler les villages»

«En Italie, entre qui a le droit d'entrer. On n'a pas besoin des migrants pour repeupler les villages: faisons payer moins d'impôts aux Italiens et vous verrez comment ils repeupleront ces petits bourgs», a encore lancé dimanche, Matteo Salvini, chef de la Ligue souverainiste, devant 100 000 militants dans le nord du pays.

Quant à Giorgia Meloni, elle n'a pas hésité à instrumentaliser un viol commis fin août à Plaisance (nord) par un demandeur d'asile en le postant sur les réseaux sociaux, suscitant indignation à gauche et au centre.

En tête des préoccupations liées à l'immigration chez les Italiens figure la crainte d'une hausse de la criminalité (53%), particulièrement présente chez les électeurs de FDI (76%) et de la Ligue (67%).

«Slogans de campagne»

Le Parti démocrate (PD, gauche) et le centre «envisagent les immigrés comme une ressource pour l'économie italienne», mais ils ont «du mal à le faire comprendre à leurs propres électeurs, d'autant que ce n'est pas un sujet populaire, alors qu'il est plus facile d'avoir un discours d'exclusion et d'hostilité, immédiatement compréhensible», déplore le Pr Ambrosini.