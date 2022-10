Artisans du Luxembourg : «On n'arrive plus à suivre, on doit augmenter les prix»

À la boulangerie Berto, le temps est à l'incertitude. Vincent Lescaut

«On est forcés d’augmenter les prix». En charge de l’administration de la boulangerie Berto, à Differdange, Maria Alves a vu les frais s'envoler. La facture de gaz de l’entreprise, qui produit du pain pour ses trois boutiques, a été multipliée par trois ces derniers mois. «Il y a un an, on était à environ 700 euros, et désormais on dépasse les 2 000», confie-t-elle.

Difficile à digérer pour cette entreprise de 22 salariés, qui a dû se résoudre à augmenter les prix de quelques dizaines de centimes. «Un pain complet à 3 euros est désormais à environ 3,60. Mais on reste en dessous du surcoût réel lié à l'énergie», poursuit Maria Alves. D’autant que le prix du blé aussi s’est envolé. «Et on ne sait pas ce qui va venir. Certains clients ont râlé, mais on a retardé cette hausse le plus possible. On ne le fait pas pour le plaisir, on n'arrive plus à suivre».

Sous pression

«Les coûts de l’énergie des entreprises de l’alimentation artisanale sont passés de 2% à 8% du chiffre d’affaires», explique Luc Meyer, président de la Fédération des artisans. Ce dernier souligne que les prix des matières premières comme le blé, le beurre ou encore la viande ont également doublé. Si on part du principe qu’une entreprise artisanale réalise une marge bénéficiaire de 1 à 4% on peut s’imaginer qu’elles sont sous pression. À cela viendront s’ajouter les 2 tranches indiciaires et la hausse du salaire social minimum», ajoute-t-il. Patron d’une entreprise de boucherie et salaisons, Luc Meyer assure que «ses factures d’énergie ont grimpé de 300 000 euros à un million d’euros».

Editpress

Quels sont les secteurs les plus impactés? «Avant tout les secteurs énergivores comme l’alimentation artisanale ou les nettoyeurs-blanchisseurs qui ont besoin d’énergie pour produire ou maintenir la chaîne du froid. Mais aussi la construction avec les engins de chantier et un important parc roulant. Pour eux, les coûts ont plus que doublé».

«Pour l’instant on n'a rien»

Il y a de quoi s’inquiéter selon le président de la Fédération. «Les marges sont largement insuffisantes pour absorber le choc et on ne peut pas non plus répercuter ces hausses sur nos prix de ventes. Les entreprises ne pourront pas produire à perte sur une période indéterminée», insiste Luc Meyer. À quelles aides pourront prétendre les PME? «À ce stade il y a une aide pour des entreprises grandes consommatrices d’énergie et celles du transport, de l’alimentation et de la construction au niveau du gasoil. Mais il faut réaliser une perte d’exploitation pour être éligible», rappelle Luc Meyer. À la boulangerie Berto, on assure que «pour l’instant on n'a rien».

Toutefois, si le plafonnement des prix (gaz et électricité) prévu par la tripartite est limité aux ménages, les entreprises pourront prétendre à une nouvelle aide. À condition que les coûts énergétiques dépassent 2% de leur chiffre d’affaires. Dès lors, si la hausse atteint 80% par rapport aux prix de l’énergie de 2021, le surcoût (au-delà) sera subventionné à 70%. Et le plafond a été relevé de 200 000 à 500 000 euros. L'aide devrait s’appliquer entre octobre 2022 et juin 2023 mais la Fédération des artisans «souhaiterait qu'elle ait un effet rétroactif à partir du mois de février dernier». Un budget de 150 millions d’euros est prévu pour cette nouvelle aide.

«Dans le flou»

Du côté du patronat, le directeur de l’Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), Jean-Paul Olinger, souligne que si la tripartite a permis «d’apporter de la prévisibilité aux ménages», c’est moins le cas pour les entreprises. Il admet être «inquiet» et souligne que les entreprises sont «dans le flou» notamment celles de l’artisanat et de l’horeca, qui manquent de visibilité sur les hausses de salaires à venir.

Editpress

«Il est vraiment primordial qu’on se limite à deux tranches indiciaires en 2023 et on doit éviter à tout prix que l’inflation nous explose à la figure quand les mesures viendront à échéance. Au lieu de défendre bec et ongles chaque tranche indiciaire, la politique ferait mieux de défendre les bases économiques de notre pays. À quoi sert un index si on n’a plus d’entreprises ni d’emplois?», conclut Luc Meyer.