Luxembourg: «On n'était pas préparés à une telle demande de panneaux»

Les résidents se tournent de plus en plus vers les panneaux solaires.

«La hausse des prix du gaz et de l’électricité pousse les clients vers le solaire. Il y a tellement de sollicitations qu’on pourrait choisir les clients. SMS, mail, Whatsapp, portable privé ou pro». Cofondateur de Letz Green Renewables, Sasan Rafii constate chaque jour l'explosion de la demande de panneaux photovoltaïques.

«Je reçois quatre à cinq demandes par jour et nous faisons deux à trois installations par semaine», lance l'entrepreneur, qui se dit toutefois ravi du dynamisme du marché et de «l’idée verte». Depuis la naissance de la société eschoise en janvier 2021, les sollicitations ont été «multipliées par dix ou quinze». «On n'était pas préparés à un tel afflux», abonde Grégory Klein, gérant de BK Industrie, à Schengen, qui parle de délais de six à neuf mois. D’autres installateurs avouent avoir «stoppé les devis», passé un an de délai.

Un problème de recrutement

«On fait une centaine d'installations par an, mais ce pourrait être le double. Le problème c’est davantage le manque de personnel qualifié que le matériel», poursuit Grégory Klein. Et les clients s'impatientent. Certains s’agacent. «Poser des panneaux exige un vrai savoir-faire, surtout sur de l’ardoise et on ne trouve pas ce personnel. Les salaires ne sont pas le problème. Nos installateurs sont bien payés. Mieux qu’un ingénieur en France». Letz Green Renewables, qui ne s'appuie pas non plus sur des sous-traitants étrangers, constate également la pénurie de main-d'œuvre.



Pour Sasan Rafii, le problème des pénuries de matériel qui concernaient notamment les onduleurs «commence à se régler». Il estime que la hausse des prix des panneaux ces derniers mois a été inférieure à celle des coûts de l’énergie. «Une installation qui coutait 15 000 euros est sans doute aujourd’hui à 17 500/18 000 mais le client s’y retrouve», précise-t-il.

Et le potentiel de développement est énorme. «Les petits panneaux par exemple très en vogue en Allemagne (de 1,70 m par 1,15 m) ne sont pas encore très répandus au Luxembourg. C’est un grand marché. Les gens ne savent pas qu’ils peuvent les brancher sur une prise».

La rentabilité en question

Au Luxembourg, les installations se multiplient (9 167 en juillet dernier contre 8 653 en juillet 2021), et la production d’énergie solaire a atteint cet été des records historiques (40,1 GWh en juillet 2022). Les clients doivent choisir entre la vente totale de leur production ou l’autoconsommation, privilégiée dans la plupart des cas. Est-ce rentable? «La rentabilité d’une installation dépend du prix et de l’adéquation entre la production et la consommation. C’est à l’installateur de bien renseigner le client», souligne Grégory Klein.