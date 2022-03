Triple meurtre en Belgique : «On ne comprend pas que quelqu'un ait pu faire ça»

LIEGE - Les funérailles d'Esteban, 9 ans, victime d'une fusillade vendredi dernier, ont été célébrées ce mercredi dans sa ville de Dolhain, près de Liège.

«C'est difficile à croire, insupportable et inqualifiable. On ne trouve pas les mots pour ça. Un enfant de 9 ans, c'est quelque-chose…, assure un habitant de la petite commune belge de Dolhain, présent à la cérémonie religieuse, cité par RTLInfo.be. On ne comprend pas, et que quelqu'un ait pu faire ça en tout cas.» Ces funérailles sont intervenues cinq jours après la fusillade qui a coûté la vie à trois personnes, un couple de banquiers et le jeune Esteban. Ce dernier aurait été atteint par une balle perdue alors que le ou les auteurs visaient la marraine du garçon et son mari. Tous deux ont reçu plusieurs balles tirées avec une arme automatique.