FC Metz/Ligue 1 : «On ne gagne pas un match, à un moment, il faut fermer sa gueule!»

L'entraîneur de Metz, Frédéric Antonetti, s'est montré fataliste après la nouvelle défaite contre Brest (1-0) qui condamne quasiment les Grenats à la relégation en L2, dimanche lors de la 34e journée.

«Je dis depuis plusieurs semaines qu’on a encore une chance de se maintenir, mais comme on ne gagne pas un match et qu’on est dernier, à un moment, il faut fermer sa gueule!», a poursuivi Antonetti. «On avait les moyens de se maintenir et je n’ai pas su tirer le maximum du groupe. Je le prends sur moi: on aurait dû faire mieux. Et je n’ai pas su le faire...», a conclu le Corse, qui ne semble plus croire au maintien.