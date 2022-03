Football : «On ne l’a pas acheté pour marquer 45 buts»

Critiqué pour son rendement décevant depuis son arrivée à City, Jack Grealish peut compter sur le soutien de son entraîneur, Pep Guardiola.

«Peut-être qu’il a trop écouté ce que les gens disent, et ce n’est pas bon», a expliqué le coach avant le match de Coupe d’Angleterre contre Peterborough, mardi soir. Avec 3 buts et 3 passes décisives seulement depuis son arrivée d’Aston Villa cet été, la marche à gravir semble bien haute pour le milieu de terrain international.

Le joueur avait été le premier à admettre, en décembre, que l’adaptation se révélait plus difficile qu’il ne l’imaginait et qu’il s’était attendu à être plus décisif.