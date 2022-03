Julia Garner : «On ne m'a jamais proposé de jouer la fille mignonne»

L’actrice Julia Garner, révélée par la série «Ozark», incarne une arnaqueuse dans «Inventing Anna», dispo depuis vendredi, sur Netflix.

Oui, j’ai besoin de me sentir authentique pour entrer dans la peau d’une autre. Pour «Ozark» par exemple, j’avais déjà appris à m’exprimer avec l’accent du sud des États-Unis et j’ai commencé à parler ainsi plusieurs semaines avant le tournage. Peut-être que certains me croyaient folle, mais ça m’aide à habiter une autre femme.

Être moi à l’écran? Jamais! Sûrement pas (rire). J’avais voulu prendre des cours de comédie dans ma jeunesse pour surmonter ma timidité. Et puis je me suis prise au jeu d’entrer dans la peau d’une autre que moi. C’est fascinant d’être quelqu’un d’autre quelques jours ou quelques semaines. La première chose que je recherche quand je lis un script, c’est un challenge. De toute façon, on ne m’a jamais proposé d’être la fille mignonne et cool. À mes débuts, mes auditions étaient toujours pour des rôles d’une jeune perturbée ou réservée. Mais cela me convient très bien.