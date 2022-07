Luxembourg: «On ne peut pas accueillir tout le monde en maison relais»

Certaines maisons relais ont déjà de longues listes d'attente et s'inquiètent pour la suite. Editpress

Le gouvernement l’a annoncé, dès la rentrée de septembre, les maisons relais seront gratuites et l'aide aux devoirs le sera aussi. «L’idée, c’est l’égalité des chances car nous savons tous qu’il y a des familles où il n’est pas possible d’assumer l’aide à domicile et il y a des parents qui ne maîtrisent pas les langues de notre école», confie le ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch, qui se veut rassurant sur la mise en œuvre.

«Il y a déjà des maisons relais qui ont des modèles en place qui fonctionnent très bien. On veut s’en inspirer», insiste-t-il assurant qu’une formation professionnelle (continue/complémentaire) est prévue pour encadrer les éducateurs. «Peut-être qu’il y aura une phase d’adaptation», admet-il.

Pour certaines maisons relais «cela ne changera pas grand-chose», note Serge Olmo, responsable des maisons relais de la commune de Sanem. Habituées à l’aide aux devoirs, elles disposent du personnel suffisant et ont des critères d’inscription qui leur éviteront d’être débordées en raison de la gratuité. «Mais dans certaines structures privées, c'est un peu plus la panique», admet-il.

À Bascharage, l’aide aux devoirs ne sera pas non plus nouvelle. «Le personnel a l’habitude, par exemple, d’aider les enfants issus de certaines familles en allemand», note Luc Speller, responsable des maisons relais de Bascharage, qui rassemblent 400 enfants.

Mais il ne cache pas des inquiétudes, d’autant que les demandes d’inscription ont grimpé de 10% avec la gratuité. «On ne pourra pas assumer sauf si on a du personnel ou des salles en plus. On ne peut pas prendre tout le monde. Il y a un ordre de priorité selon, par exemple, que les parents travaillent». Mais les listes d’attente s’allongent dans certaines communes du Sud. On parle parfois de centaines d'enfants.

«Ne pas décharger les parents de leurs responsabilités»

Bascharage attend toujours que sa nouvelle maison relais à 22 millions d’euros soit achevée. «Et même si on en construit, il faut trois ou quatre ans pour qu’elles soient opérationnelles», note Luc Speller. «On a déjà assez de problèmes avec la gratuité et s’y ajoutent ceux de l’aide aux devoirs», confie le responsable qui craint qu’elle ne soit autorisée qu’aux éducateurs diplômés. «Pour les enfants scolarisés, nous avons 50% d’éducateurs, mais aussi 50% d’aides éducateurs», souligne-t-il. Si seuls les diplômés peuvent fournir l’aide, on ne pourra pas assumer» .

D’autres communes seraient dans cette situation faute d’éducateurs. S’il assure vouloir être constructif pour mener à bien la réforme, Luc Speller souligne que «ce n’est pas à nous de nous substituer aux lacunes du système scolaire» et estime qu’il ne faut pas non plus «décharger les parents de leurs responsabilités. La maison relais est le lieu de l’éducation non formelle des activités hors école et là on tombe dans l’éducation formelle. On n'a pas le personnel adéquat».

«Les éducateurs sont adaptés» Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale

«L’aide aux devoirs à domicile n’est pas un cours d’appui. Ce n’est pas une deuxième école dans la maison relais. C’est vraiment créer un espace tranquille où l’élève peut faire son devoir à domicile sous une certaine surveillance et une certaine guidance d’un éducateur qui, le moment venu, peut donner un conseil, relancer un élève bloqué, précise le ministre Claude Meisch. Elle reprend un peu la fonction des parents à la maison, quand ils ne sont pas disponibles ou à même de veiller sur ce travail. C’est une bonne alternative d’envoyer leurs enfants à la maison relais».